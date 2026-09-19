Vigo pone en marcha su programa para administrar viviendas vacías y lanzarlas al mercado de alquiler

El Concello busca convertirse en el mayor "casero" de Vigo. El gobierno local ha anunciado este sábado la puesta en marcha del programa municipal con el que buscan movilizar las 13.000 viviendas vacías de la ciudad, con el objetivo de lanzarlas de nuevo al mercado de alquiler.

"En Vigo hay 13.000 viviendas vacías y queremos que sus propietarios se animen a ponerlas en alquiler", ha afirmado el alcalde olívico, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha detallado las condiciones del programa, con el que el Concello trata de convertirse en el administrador de estos inmuebles.

Según ha explicado el alcalde, los propietarios podrán ceder sus viviendas a la corporación local, con la que acordarán un precio. Entonces, será el ayuntamiento quien se encargue de alquilarla durante cinco años, durante los que el dueño recibirá "puntualmente" cada mes el arrendamiento correspondiente.

"Puede tener a su disposición la vivienda si lo desea y le garantizamos que se la devolveremos en exactamente el mismo estado en el que se puso en alquiler", ha asegurado el regidor socialista, que ha recalcado que será el Concello quien se encargue de pagar cualquier arreglo durante este periodo.

Además, si las viviendas necesitan ser reformadas en el momento del alquiler, el gobierno local ofrece una serie de subvenciones de hasta 20.000 euros a fondo perdido para que los propietarios o el ayuntamiento en su nombre mejore y corrija las "deficiencias" del inmueble.

"Es una gran ventaja para los propietarios, que garantizan recuperar su vivienda en cinco años en las mismas condiciones (...) y además se les puede dar una subvención de hasta 20.000 euros para las reformas que sean necesarias para acceder al mercado del alquiler.