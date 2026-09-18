Vigo licitará el concurso para diseñar la nueva Plaza de España: 40.000 euros en premios

La transformación de la Plaza de España sigue su curso, y este martes, 22 de septiembre, el Concello de Vigo aprobará en la Xerencia de Urbanismo la licitación del concurso de proyectos que deberá definir la imagen futura de uno de los principales accesos a la ciudad.

La convocatoria del concurso ya había sido anunciada a finales de agosto y ahora el alcalde, Abel Caballero, ha avanzado que estará dotado con 85.000 euros, de los que 40.000 euros se destinarán a premios, con 20.000 euros para la propuesta ganadora.

El ámbito sobre el que se trabajará supera los 43.000 metros cuadrados y el objetivo será establecer una imagen común para las diferentes actuaciones urbanísticas previstas alrededor de la plaza. "Queremos que el acabado contribuya a una transformación real, estética y funcional de toda la plaza para uso de la gente", ha señalado Caballero.

El estudio que resulte del concurso servirá además como referencia para los futuros proyectos de obra de las distintas parcelas, con la intención de evitar que cada una se desarrolle de forma independiente y garantizar una estética y unos criterios urbanos homogéneos en todo el conjunto.

Las propuestas serán analizadas por un jurado profesional, integrado por personal funcionario del Concello y especialistas de los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería. Según Caballero, será el Concello el que lidere la transformación con la participación de diferentes agentes y propietarios en el desarrollo del entorno.