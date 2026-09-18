Vigo Emprega 2026 ofrecerá 75 puestos de trabajo con una inversión de casi 1,5 millones

La Xunta de Goberno Local aprobó este viernes las bases y la convocatoria de Vigo Emprega 2026, el plan municipal de empleo con el que el Concello ofertará 75 puestos de trabajo y al que destinará 1.465.982 euros.

El programa está dirigido a personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en Vigo, con el objetivo de mejorar su formación y facilitar su inserción laboral.

Entre los perfiles que se seleccionarán figuran 3 capataces de construcción, 14 oficiales de albañilería, 25 peones de construcción, 8 peones de jardinería y forestales, 10 conductores y 3 oficiales de jardinería, además de profesionales de electricidad, fontanería, carpintería, pintura y mecánica.

También habrá cinco puestos técnicos y administrativos: auxiliar administrativo, técnico de prevención de riesgos laborales, delineante, técnico de Marketing y Comunicación y técnico programador de actividades ambientales.

Una vez aprobadas las bases, el Concello solicitará candidatos a las Oficinas de Empleo conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. Las personas seleccionadas realizarán formación específica antes de incorporarse a sus puestos. "Nuevas obras, formación y personas que estarán en condiciones de optar a un empleo", destacó el alcalde, Abel Caballero.

Los trabajadores de Vigo Emprega participarán en diferentes actuaciones municipales, entre ellas reformas en los colegios Candeán, Vicente Risco, Balaídos, Villa Laura, Coruxo y Frián Teis; eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de aceras en numerosas calles; trabajos en el vivero y el entorno del Castelo do Castro; y actuaciones en centros municipales de Saiáns, Teis, Matamá o la calle Zamora.

El programa también contempla mejoras en el Centro Municipal Arquitecto Pérez Bellas y en el local municipal de San Francisco, así como la renovación de la iluminación del gimnasio de la Policía Local, entre otras intervenciones.