Vigo despedirá el verano con temperaturas por encima de los 30 grados

El verano llega a su fin oficialmente en los próximos días. Tras la vuelta al cole y al trabajo, los vigueses y las viguesas se preparan para despedir la época estival este fin de semana, que destacará por estabilidad climática y temperaturas que superarán los 30 grados.

Según previsiones de MeteoGalicia, se esperan cielos poco nublados o despejados durante los próximos días en Vigo. Tan sólo unas pocas nubes durante esta mañana del viernes podrán impedir un cielo completamente celeste sobre la ría.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para esta época del año, con valores que globalmente se encontrarán en ascenso moderado. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.

En concreto, los termómetros rozarán los 30 grados tanto el viernes como el sábado, con mínimas que se situarán por encima de los 16 grados. Será el domingo cuando Vigo alcance los 32 grados de máxima, con mínimas también por encima de los habitual en esta época del año (19 grados).

El calor se mantendrá presente al inicio de la próxima semana. Según AEMET, los termómetros marcarán hasta 33 grados el lunes, para bajar el martes a los 30 grados. Así, será ya el miércoles 23 de septiembre, primer día de otoño, cuando las temperaturas desciendan hasta los 26 de máxima.