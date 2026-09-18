Vigo avanza en la recuperación de O Vao: 5,18 millones para ganar duna y retranquear el paseo

El Concello de Vigo da un nuevo paso para acometer la recuperación ambiental de la playa de O Vao y su entorno. La Xunta de Goberno Local ha aprobado la aceptación de la concesión de dominio público marítimo-terrestre, un trámite necesario para poder actuar sobre buena parte del ámbito en el que está prevista la intervención.

El alcalde, Abel Caballero, ha cifrado ahora la actuación global en 5,18 millones de euros y ha asegurado que el Concello ya dispone del proyecto constructivo de la primera fase. El objetivo será continuar ganando espacio para el sistema dunar y transformar el actual paseo, desplazándolo hacia el interior para liberar terreno junto al arenal.

"Vamos a mejorar el paseo. Lo vamos a retranquear para recuperar más duna", ha explicado el regidor, que ha avanzado que las actuales pasarelas de madera serán sustituidas y que la nueva senda rígida se situará más alejada de la primera línea de playa. La actuación también permitirá reorganizar los accesos y mejorar su accesibilidad.

Hacia el extremo oeste se dará además continuidad al recorrido peatonal de la senda litoral, dentro de una intervención con la que, según Caballero, se pretende "humanizar todo el entorno" de O Vao.

Recuperación dunar

En febrero de 2025, los datos municipales decían que la superficie dunar había crecido en 1.430 metros cuadrados desde 2022 después de aplicar medidas como la creación y protección de nuevas zonas de duna, la instalación de captadores de arena, la limitación de la limpieza mecánica y la eliminación de especies invasoras.

Según estos mismos datos, la distancia entre la pleamar y el cierre dunar había pasado de unos 6,5 metros en 2013 a alrededor de 12 metros.

Además, en junio de 2025 el Concello acometió la reparación y sustitución de parte de la pasarela de madera de O Vao, una actuación puntual sobre una estructura que presentaba zonas deterioradas.

Más recientemente, los temporales de febrero de 2026 volvieron a provocar daños en los sistemas dunares de la costa viguesa. En julio, el Concello anunció trabajos por 7.200 euros en A Calzoa y una parte de O Vao, destinados a reconstruir cierres dunares, plantar especies autóctonas y retirar residuos.