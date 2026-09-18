El Polígono 1 de Navia, en Vigo, en la recta fina: arranca la construcción de las últimas 43 viviendas. Xunta de Galicia

El Polígono 1 de Navia, en Vigo, en la recta final: arranca la construcción de las últimas 43 viviendas

Recta final para el Polígono 1 del barrio de Navia, en Vigo, después de que este viernes comenzasen las obras de construcción de las últimas 43 viviendas, que supondrán una inversión de más de 7 millones de euros.

Así lo ha anunciado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que ha celebrado que este pasado miércoles se dio comienzo a las primeras viviendas del polígono 2 de Navia. En total, el primer polígono contará con hasta 352 viviendas.

Allegue ha reivindicado la "calidad excepcional" de los nuevos domicilios en construcción gracias a su aislamiento térmico y acústico, que los hace eficientes medioambientalmente y permite a los vecinos ahorrar en sus facturas.

Estas viviendas, de entre 1 y 4 habitaciones, serán adjudicadas en régimen de compraventa por cupos. El 30% serán adjudicadas a personas con entre 35 y 45 años que tengan hijos o dependientes a cargo, mientras que un 25% se destinarán a menores de 36.

Allegue ha querido destacar esta opción de compraventa de viviendas, poniendo en valor la importancia de "facilitar el acceso a la compra" desde la Administración autonómica, recordando el aval del 20% puesto en marcha para cubrir la entrada de la hipoteca.