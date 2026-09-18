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El Concello de Vigo continúa con su plan de asfaltados: estas serán las siguientes calles en renovarse
Las actuaciones se ejecutarán en Matamá, Castrelos, Sárdoma, Valadares y Bembrive y se enmarcan en el plan extraordinario que prevé intervenir en 372 calles con 26,5 millones de inversión
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La Xunta de Goberno Local ha dado luz verde este viernes a una nueva batería de proyectos incluidos en el plan extraordinario de asfaltado de Vigo, que contempla en conjunto la mejora de 372 calles y una inversión global de 26,5 millones de euros.
En esta ocasión se han aprobado 41 nuevas actuaciones en Matamá, Castrelos, Sárdoma, Valadares y Bembrive, con un presupuesto conjunto de 2.653.561 euros.
El alcalde, Abel Caballero, señaló que actualmente el Concello tiene actuaciones en marcha en unas 160 calles de la ciudad.
Las vías incluidas en esta nueva tanda son:
- Camiño Fonte.
- Camiño Pertegueiras.
- Rúa Robaleira.
- Camiño Sobreira.
- Camiño Pedreira.
- Camiño Seña.
- Camiño Señeiras.
- Baixada ao Vao.
- Estrada Vao.
- Estrada Camposancos.
- Rúa Carrasqueira.
- Camiño Ceán.
- Camiño Ceán Acceso.
- Rúa Combro.
- Camiño Couto.
- Estrada Fragoselo.
- Baixada Hermida.
- Camiño Pedreiras.
- Camiño Río.
- Camiño Romeu.
- Camiño Ramal Romeu.
- Camiño Silveira.
- Camiño Tarrio de Arriba.
- Camiño Torre.
- Camiño Verdeal.
- Camiño Caramuxo.
- Rúa San Paio.
- Rúa San Paio.
- Rúa Teixugueiras.
- Rúa Tomada.
- Rúa Tomada, 63.
- Rúa Canabido.
- Camiño Lavandeira.
- Camiño Mide.
- Rúa Zapateira.
- Camiño Gándara.
- Baixada Praia, números 100-116.
- Baixada Praia, número 233.
- Camiño Tomada.
- Camiño Tomada, ramal.
- Camiño Vilaverde.