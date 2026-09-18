El BNG de Vigo exige una auditoría del contrato del Sergas con Povisa antes de negociar un nuevo acuerdo

El BNG ha reclamado a la Xunta de Galicia una auditoría sobre el contrato del Sergas con Ribera Povisa antes de abordar un nuevo acuerdo con el hospital vigués.

La portavoz nacionalista de Sanidad, Montse Prado, y el portavoz municipal del partido en Vigo, Xabier P. Igrexas, pidieron este viernes mayor transparencia sobre la financiación pública del centro y reiteraron su propuesta de incorporarlo a la red sanitaria pública.

El contrato actual entró en vigor en abril de 2025, tiene una duración inicial de dos años —hasta la primavera de 2027— y contempla hasta tres años adicionales de prórroga.

La petición llega después de conocerse que Povisa cerró 2025 con un beneficio de 7,4 millones de euros, una cifra récord, según las cuentas del centro.

El hospital atiende actualmente a algo más de 102.000 usuarios del Sergas, después de que cerca de 7.800 personas optasen este año por trasladarse al Álvaro Cunqueiro durante el periodo habilitado para cambiar de centro.

El contrato establece un máximo de alrededor de 97 millones de euros anuales en pagos por la actividad realizada para el sistema público.

Integración en la red pública

Prado cuestionó que se mantenga este nivel de financiación mientras, según denunció, se producen problemas de listas de espera, pérdida de profesionales y carencias en determinadas especialidades.

La diputada acusó además al Gobierno gallego de falta de transparencia sobre los acuerdos económicos con Povisa y reclamó conocer también los contratos menores vinculados al hospital. Estas críticas forman parte de la valoración política del BNG sobre el modelo de colaboración entre el Sergas y el centro privado.

Por su parte, Igrexas volvió a defender que la solución pase por integrar Povisa en la sanidad pública, una propuesta que el BNG mantiene desde hace años.

El debate se produce cuando quedan alrededor de siete meses para que termine el periodo inicial del actual contrato y después de que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegurase que su departamento trabaja en un nuevo acuerdo, aunque reconoció recientemente que todavía no existe una negociación abierta con el hospital.