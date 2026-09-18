Baiona (Pontevedra) reabre al baño la playa de Ribeira tras recuperar la calidad excelente del agua

La playa de Ribeira, en Baiona, vuelve a estar abierta al baño después de que las últimas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño del Sergas hayan confirmado que sus aguas vuelven a presentar una calidad excelente.

Tras recibir este viernes los nuevos resultados de la Consellería de Sanidade, el Concello ha decidido levantar la prohibición temporal del baño, adoptada de manera preventiva, y restablecer la normalidad en el arenal. La playa volverá así a contar con bandera verde.

Desde el Concello de Baiona han agradecido la comprensión de vecinos y visitantes durante los días en los que estuvo vigente la restricción y han subrayado que las medidas se adoptaron siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y con el objetivo de garantizar la protección de la salud pública.