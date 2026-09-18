Playa de A Ribeira, en Baiona.

Playa de A Ribeira, en Baiona. Turismo Rías Baixas

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Baiona (Pontevedra) reabre al baño la playa de Ribeira tras recuperar la calidad excelente del agua

Las nuevas analíticas del Sergas permiten levantar la prohibición temporal y volver a izar la bandera verde en el arenal

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La playa de Ribeira, en Baiona, vuelve a estar abierta al baño después de que las últimas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño del Sergas hayan confirmado que sus aguas vuelven a presentar una calidad excelente.

Playa Ladeira, Baiona.

Tras recibir este viernes los nuevos resultados de la Consellería de Sanidade, el Concello ha decidido levantar la prohibición temporal del baño, adoptada de manera preventiva, y restablecer la normalidad en el arenal. La playa volverá así a contar con bandera verde.

Desde el Concello de Baiona han agradecido la comprensión de vecinos y visitantes durante los días en los que estuvo vigente la restricción y han subrayado que las medidas se adoptaron siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y con el objetivo de garantizar la protección de la salud pública.