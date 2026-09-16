Vigo ha sumado 15 intervenciones artísticas en sus calles: "Somos una ciudad referente en murales"

El Concello de Vigo acaba de dar por finalizada la duodécima entrega del programa "Vigo cidade de cor" con la incorporación de 15 nuevas intervenciones artísticas en espacios abiertos en la ciudad olívica.

El alcalde, Abel Caballero, y Carmela Silva, teniente de alcalde, visitaron este miércoles el mural del colegio María Inmaculada, en la calle Vázquez Varela, tras finalizar allí los trabajos de pintura.

Tras una inversión de más de 200.000 euros fueron creados 15 nuevos murales -13 nuevos y dos restauraciones-. El objetivo del Ayuntamiento es transformar espacios urbanos mediante la creación artística y revitalizar el entorno urbano y comercial de la ciudad, mejorando el paisaje mediante la puesta en valor del patrimonio local.

Con más de 190 actuaciones, el programa municipal "está convirtiendo a Vigo en una ciudad de arte en la calle. Somos una ciudad referente en murales en toda España", apuntó el regidor tras visitar la intervención en el Colegio María Inmaculada. Se trata de una obra de Cristina Pino y Gustavo Suasnábar, artistas con más de dos décadas de experiencia a sus espaldas.

Estas han sido las obras del XII programa "Vigo cidade de cor":

-Pista Polideportiva de Teis: Laura Álvarez

-Pista Deportiva Anduriña: Colectivo Imperdible

-Pista Deportiva Verderol (Calvario): María Corrales

-Rúa Tomás Alonso 188: Liqen

-Avenida Castelao 30: Tirso Paz (Buble gum)

-Rúa Pardillo 5: Iria Prol

-Rúa Toxal 17: Abraham Barrios

-Camiño Cordoeira 3: Vanesa Álvarez

-Muros de las escaleras de Vázquez Varela: Raquel de la Coba

-Escaleras de rúa Colombia (barrio de Ribadavia): Roberto Argüelles

-Barrio de Ribadavia: David Lorenzo

-Asociación Veciñal de Lavadores: Anthony

-Rúa Hispanidade

-Rúa Cataluña 40: Jackeline de Montaigne