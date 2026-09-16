Así se instala la linterna del Faro de Cíes, en Vigo: pieza a pieza y en helicóptero

El Faro de las Islas Cíes se moderniza este miércoles con la instalación nueva linterna, que fue transportada en piezas por un helicóptero. La Autoridad Portuaria de Vigo ha destinado más de 300.000 euros a esta intervención.

Tras viajar en barco desde Bouzas hasta el muelle de Carracido, las dos piezas principales que forman la linterna del faro llegaron hasta el archipiélago. Posteriormente, un helicóptero especializado elevó uno a uno los componentes hasta la cima, entre los que destacan el cuerpo acristalado de 1.000 kilos, o la gran cúpula metálica superior de 1.500 kilos. Una vez arriba, los equipos técnicos trabajan para encajar y ensamblar cada pieza en su sitio definitivo.

Asimismo, el Puerto de Vigo ha instalado una nueva planta de energía fotovoltaica, por lo que el faro ganará en autonomía y reducirá sus emisiones, utilizando la energía del sol para mantener encendida su luz cada noche con el máximo respeto por este enclave natural.

Los trabajos están siendo llevados a cabo por Excavaciones y Construcciones Laureano Covelo, S.A., que cuenta con Mediterráneo Señales Marítimas, S.L., empresa especializada encargada de coordinar los trabajos relacionados con el montaje de la linterna. Por su parte, la operación de transporte e izado ha sido realizada con la participación de Helitrans Pyrinees, S.L., responsable de las operaciones con helicóptero.