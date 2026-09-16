De 50 euros al mes a 30 por partido: el precio de asegurarse aparcamiento en Vigo junto a Balaídos

Señal de prohibido aparcar en el entorno de Balaídos por el partido del Celta. Treintayseis

Si aparcar en la calle en Vigo ya es complicado, la misión se convierte en casi imposible en determinadas zonas de la ciudad, más masificadas o acostumbradas a albergar grandes eventos; es el caso del entorno del estadio de Balaídos.

A la presión habitual de aparcamiento se suma, cada vez que juega el Celta, la llegada de miles de aficionados al estadio. Una situación que esta temporada incorpora además una novedad: el nuevo dispositivo de seguridad, movilidad y tráfico diseñado por el Concello de Vigo para todos los partidos que se celebren en el municipal vigués.

El plan entró en vigor el pasado 22 de agosto y estará activo durante toda la temporada. El Concello contempla prohibiciones temporales de estacionamiento y restricciones de circulación en las calles próximas al campo cuando sean necesarias, además de espacios específicos para personas con movilidad reducida, motocicletas, taxis, transporte público, autobuses de peñas y otros servicios. El alcance de las medidas puede variar dependiendo de la asistencia prevista, el horario o la presencia de afición visitante.

La nueva organización reduce, por tanto, todavía más las posibilidades de llegar hasta las inmediaciones de Balaídos en coche y confiar en encontrar un hueco en la calle. Y eso convierte las plazas de garaje privadas del entorno en un bien especialmente atractivo los días de partido.

Entre 50 y 80 euros al mes

Una búsqueda entre la oferta disponible actualmente en los portales especializados muestra que alquilar una plaza de garaje en el área de As Travesas-Balaídos cuesta, en términos generales, entre 50 y 80 euros al mes, aunque las características y el tamaño pueden hacer que el precio supere los 100 euros.

Idealista contabiliza actualmente 27 plazas en alquiler en As Travesas-Balaídos. Entre las más económicas aparecen una plaza para coche pequeño en la Avenida de Castrelos por 50 euros al mes o una situada en Fragoso por el mismo precio, en este caso apta para un vehículo mediano pero con una limitación de altura de 1,75 metros.

También en Fragoso pueden encontrarse otras por 60 euros y en Florida aparecen opciones alrededor de los 55 y 65 euros mensuales.

A medida que aumenta el tamaño o mejora la comodidad de acceso, también lo hace el precio de manera proporcional. Una plaza para un coche grande en Fotógrafo Xosé Gil se anuncia por 70 euros mensuales, mientras que en Fragoso existen opciones por 80 euros y otras plazas amplias alcanzan los 105 euros al mes.

Eso sí, los precios resultan sensiblemente inferiores a los que se encuentran en pleno centro de Vigo; en Centro-Areal buena parte de las plazas para coches grandes se sitúan actualmente entre 120 y 150 euros mensuales. Las opciones por debajo de los 100 euros existen, pero son menos frecuentes y en varios casos corresponden a plazas para vehículos pequeños.

Así, mientras en el entorno de Balaídos es posible encontrar una plaza por alrededor de 50 o 60 euros, asegurarse un espacio similar en determinadas calles del centro puede suponer prácticamente el doble cada mes.

Plazas que se alquilan solamente cuando juega el Celta

A esta oferta más usual, se suma otra más particular y vinculada a la cercanía a Balaídos y a la urgencia para muchos de desplazarse hasta el entorno del estadio en coche: el alquiler específico para los días de partido.

En una búsqueda por la web, se encuentran ejemplos como en la Avenida da Florida, 66, apta para coche grande a un precio de 15 euros. O en Castrelos, por el doble de precio, 30 euros.

Haciendo cálculos, frente a los aproximadamente 50-80 euros que cuesta disponer de una plaza durante todo el mes, pagar por encuentro puede resultar atractivo para quien solo utiliza el coche para acudir puntualmente al fútbol, especialmente en una temporada en la que las restricciones de estacionamiento forman parte ya del dispositivo habitual.

Cinco multas en el estreno del nuevo dispositivo

La primera prueba del nuevo modelo llegó con el Celta-Osasuna del 27 de agosto, primer partido liguero de los vigueses como locales esta temporada, que había sido retrasado a causa de un hongo en el césped. El encuentro reunió a 20.645 espectadores en Balaídos, según los datos oficiales de LaLiga.

Según fuentes del Concello de Vigo consultadas por Treintayseis, el estreno del dispositivo se saldó con cinco multas en el entorno del estadio.

El Concello plantea el sistema como un modelo permanente durante la temporada, aunque flexible en función de cada encuentro. Su objetivo es priorizar la seguridad de los peatones y ordenar los importantes flujos de personas, vehículos y transporte público que se concentran en Balaídos antes y después de cada partido.

Para los conductores, sin embargo, la consecuencia práctica es clara: aparcar junto al estadio requiere cada vez más planificación y para los vecinos o trabajadores de la zona, mayor dificultad y aumento de precio progresivo.