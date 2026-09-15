La suerte sonríe en Vigo: la ONCE deja un premio de 50.000 euros en López Mora

La suerte sonrió la semana pasada en Vigo y Pontevedra. El 'Super 11' de la ONCE ha dejado en Vigo un premio de 50.000 euros en la ciudad olívica y otro de 3.000 en la Boa Vila, en los sorteos de los días 12 y 13 de septiembre.

Desde su punto de vista en López Mora 68, Rosa María Núñez Cerdeira es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Vigo con estos 50.000 euros que ha dado un boleto de 'Super 11', premiado en la categoría 10 de 11 del quinto sorteo del 12 de septiembre.

Por su parte, en Pontevedra, Carlos Fernando Golán Iturrarte ha dado un premio de 3.000 euros, con un boleto del ‘Super 11’, agraciado en la categoría 8 de 9 del cuarto sorteo del 13 de septiembre. Carlos Fernando ha repartido la suerte desde su lugar de venta, situado en la Plaza Oliva, número 1.

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.