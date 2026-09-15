Prisión provisional para el acusado del matricidio de Ponteareas (Pontevedra)

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su madre en esta localidad pontevedresa de Ponteareas.

Según ha podido saber Europa Press, el detenido pasó a disposición judicial en la mañana de este martes y, tras comparecer ante la jueza de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponteareas, ésta ha dictaminado que ingrese en prisión provisional.

La detención se produjo el pasado domingo cuando el hombre, que había tratado de suicidarse, confesó en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que había matado a su madre.

Policía y Guardia Civil se desplazaron entonces al domicilio, en una céntrica calle de Ponteareas, y descubrieron el cadáver de la mujer. Aunque inicialmente se pensó que la mujer había sido acuchillada, fuentes de la investigación apuntan a que recibió un fuerte golpe en la cabeza.

La víctima, de 80 años, era dependiente y tenía problemas de movilidad, mientras que el detenido, que ejercía como cuidador principal, padecía problemas psiquiátricos por los que estaba a tratamiento.

Según explicó este lunes, durante un minuto de silencio, el teniente de alcaldesa de Ponteareas, ambos se habían trasladado hace poco a la localidad, procedentes de Covelo. No habían pedido asistencia a los servicios sociales municipales.