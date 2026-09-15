Los presupuestos municipales de Vigo volverán a marcar récord al alcanzar los 365 millones de euros

Cuenta atrás para las nuevas cuentas municipales de cara a 2027. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que iniciarán la tramitación de los nuevos presupuestos dentro de unos días, que marcarán un nuevo récord al alcanzar los 365 millones de euros.

En un audio distribuido a los medios de comunicación este martes, el regidor olívico ha detallado que los presupuestos municipales crecerán en 14,2 millones de euros, desde los 350,8 millones aprobados para este 2026.

De esta forma, los presupuestos municipales de Vigo alcanzarán los 365 millones de euros, aunque Caballero ha desvelado que crecerán más al comienzo de 2027: "En febrero aumentaremos todavía más el gasto y todavía más la inversión".

También ha destacado que el capítulo de inversiones contará con 40 millones de inversión. "Seguiremos haciendo mejoras en atención y más capacidad de actuación en la ciudad de Vigo", ha asegurado el alcalde socialista.