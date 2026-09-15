Peinador supera los 100.000 pasajeros en agosto, pero pierde un 9,5% respecto al año pasado

El aeropuerto de Vigo cerró agosto con 101.011 pasajeros, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025, cuando habían pasado por Peinador 111.611 viajeros. La diferencia interanual es, por tanto, de 10.600 pasajeros menos.

Respecto al mes anterior, la evolución es ligeramente positiva. En julio Peinador había registrado 99.882 pasajeros, por lo que agosto suma 1.129 viajeros más, alrededor de un 1,1% de incremento mensual. Sin embargo, la caída interanual se acentúa, ya que en julio el descenso respecto a 2025 había sido del 4,1%.

Durante agosto se contabilizaron además 1.175 movimientos de aeronaves, frente a los 1.224 de julio y los 1.230 de agosto de 2025. En cuanto a la carga, el aeropuerto vigués movió 29 toneladas de mercancías, ligeramente por debajo de las 30 toneladas de julio, pero por encima de las 26,6 toneladas registradas hace un año.

En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos gestionaron en agosto 522.078 pasajeros, 5.227 operaciones y 290 toneladas de mercancías. Santiago concentró 308.945 viajeros, A Coruña alcanzó los 112.122 y Vigo cerró el mes con 101.011 pasajeros.