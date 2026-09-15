Dos detenidos en Vigo tras robar un maletín y exigir un rescate

Dos varones han sido detenidos durante la madrugada del día 10 de septiembre como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión, tras sustraer un maletín a un ciudadano y exigirle posteriormente dinero a cambio de devolvérselo.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos se produjeron a finales del pasado mes de agosto, cuando la víctima se encontraba en un parque de la zona centro de Vigo y sufrió el hurto, al descuido, de un maletín. Posteriormente, los detenidos le exigieron un pago de 20 euros para devolverle sus pertenencias, indicándole que se desplazara hasta una zona próxima donde habían depositado el maletín.

Una vez recuperado, el perjudicado comprobó que del interior del mismo habían desaparecido 1.500 euros en efectivo, varias tarjetas bancarias y un teléfono móvil, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

La Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y logró identificar a los dos presuntos autores del hurto. Así, se puso en marcha un operativo para localizarlos y fueron finalmente detenidos y puestos a disposición del juzgado, que ordenó el ingreso en prisión de uno de ellos.