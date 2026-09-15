Caballero critica que Vigo quede fuera del plan de 1.800 nuevas plazas en residencias de la Xunta

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó este martes que la ciudad quede fuera del nuevo plan anunciado por la Xunta de Galicia para construir 25 residencias de mayores en municipios de menos de 25.000 habitantes, una iniciativa que, según explicó, permitirá crear alrededor de 1.800 nuevas plazas en el conjunto de la comunidad.

"La Xunta de Galicia hizo público ayer que va a construir 25 residencias para mayores, a partir del próximo año, en municipios de menos de 25.000 habitantes. Por tanto, va a crear 1.800 plazas en residencias de mayores en Galicia. ¿Y en Vigo cuántas plazas nuevas va a hacer? Cero", afirmó Caballero, que exigió al Ejecutivo autonómico que explique por qué la mayor ciudad de Galicia queda fuera de este programa.

"Le exijo que nos explique por qué, porque Vigo tiene la mayor población de toda Galicia y la mayor demanda de plazas en residencias de mayores de toda Galicia", sostuvo el regidor.

Caballero aseguró además que, tomando como referencia un ratio del 5% de plazas por cada cien personas mayores de 65 años que atribuyó a la Organización Mundial de la Salud, Vigo debería disponer de 3.586 plazas públicas. Frente a esa cifra, señaló que actualmente la ciudad cuenta con 604 plazas de ámbito autonómico.

El alcalde insistió en que Vigo presenta, según sus datos, "el ratio de plazas en residencias más bajo de Galicia" y volvió a cargar contra el Gobierno autonómico por no prever nuevas instalaciones en la ciudad dentro del plan anunciado.