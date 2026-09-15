Un accidente entre un coche y un camión moviliza a emergencias en la VG-20 de Vigo

Un accidente entre un turismo y un camión ha movilizado a los servicios de emergencia este lunes en la VG-20. El siniestro se produjo alrededor de las 17:55 horas, según ha informado el 112 Galicia.

El aviso fue realizado por un particular que solicitó asistencia sanitaria tras la colisión. Según la información facilitada al servicio de emergencias, el accidente se localizó a la salida del segundo túnel de la VG-20 en dirección a Mos.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el siniestro, pero según el 112 no constan heridos de gravedad.