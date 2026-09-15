Sede del 112 en Galicia.

Sede del 112 en Galicia. 112 Galicia

Ofrecido por:

Vigo

Un accidente entre un coche y un camión moviliza a emergencias en la VG-20 de Vigo

El siniestro se produjo sobre las 17:55 horas a la salida del segundo túnel en dirección a Mos y, según la información inicial del 112, no habría heridos de gravedad

Te puede interesar: Accidentes de tráfico en Vigo: dos motoristas heridos en dos colisiones contra turismos

Publicada
Actualizada
Síguenos

Un accidente entre un turismo y un camión ha movilizado a los servicios de emergencia este lunes en la VG-20. El siniestro se produjo alrededor de las 17:55 horas, según ha informado el 112 Galicia.

Imagen del accidente mortal en O Porriño.

El aviso fue realizado por un particular que solicitó asistencia sanitaria tras la colisión. Según la información facilitada al servicio de emergencias, el accidente se localizó a la salida del segundo túnel de la VG-20 en dirección a Mos.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el siniestro, pero según el 112 no constan heridos de gravedad.