La plataforma vecinal que busca un cambio político en Vigo: "Queremos que la sociedad civil recupere su impulso"

Vigo no sería la ciudad que es hoy en día sin su movimiento vecinal. La lucha contra el narcotráfico o por la mejora de servicios esenciales como agua, luz o transporte marcó barrios y comunidades que sienten que el Concello "no escucha a la gente". Por eso, un grupo de vigueses ha decidido dar un paso adelante y crear una plataforma para recoger las inquietudes de sus vecinos y de cara a los próximos comicios.

"Vigo Decide es una plataforma que hemos creado un grupo de ciudadanos de a pie, de la sociedad civil, no vinculados a ningún partido político", explica su portavoz, Antonio Rodríguez, miembro de la Comunidad de Montes y expresidente de la asociación vecinal de Lavadores. Fue en este barrio olívico donde presentaron la plataforma hace diez días y denunciaron la "decadencia" que vive la ciudad.

El objetivo de Vigo Decide es "ofrecer algo nuevo que pueda ilusionar a la gente" y que, sobre todo, "movilice el movimiento vecinal y asociativo". En este sentido, Rodríguez señala la "abstención brutal" de las últimas elecciones municipales de 2023 y la falta de opciones en la política local. "Hemos montado esta iniciativa para dar solución y que algo cambie el tablero político", incide.

Objetivo: ¿elecciones?

A pesar de que el fin de Vigo Decide es "cambiar el tablero político" de la ciudad, Rodríguez asegura que presentarse a las próximas elecciones "no es el principal objetivo" de la plataforma. "Lo más importante ahora es aglutinar apoyos, esfuerzos, con los diferentes colectivos de la ciudad. Movilizar a la gente y darles una alternativa", asegura en declaraciones a Treintayseis.