El acusado en Vigo por agredir sexualmente a una mujer en los baños de Vialia acepta un año de prisión

El hombre acusado de un delito de agresión sexual y otro de maltrato por atacar y acorralar a una mujer en los baños del centro comercial Vialia de Vigo ha aceptado un año de prisión y 180 euros de sanción. Ha reconocido ser el autor de los hechos en una vista preliminar en el tribunal de instancia de la ciudad olívica.

Como informa Europa Press, los hechos ocurrieron en la noche del 16 de septiembre de 2024, cuando el acusado de 35 años de edad empezó a seguir a la víctima, una mujer de 28 años. La chica estaba estaba caminando sola por un pasillo y cuando le preguntó por qué le seguía, el procesado le respondió diciendo que se iba a masturbar mirándola, al tiempo que se tocaba el pene por encima del pantalón.

La joven le pidió que la dejara en paz y se metió en el baño para protegerse, pero él la siguió hasta los aseos y allí, ya con los genitales al descubierto, comenzó a tocarse mirándola. Aunque la víctima intentó cerrar la puerta en dos ocasiones, él la abrió de una patada, acercándose a ella y tocándole un pecho.

La mujer le dio una bofetada, pero él se la devolvió y siguió masturbándose. La joven entonces dijo que iba a llamar a la Policía, momento en que el acusado salió del baño y se fue. La víctima alertó a un vigilante de seguridad, que llamó a la Policía y el sospechoso fue detenido.

El procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena impuesta por ambos delitos, así como la inhabilitación durante 2 años para ejercer profesiones u oficios que conlleven contacto con menores. También se le ha impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 3 años y el pago de una indemnización de 800 euros por daños morales.

La ejecución de la pena de prisión ha quedado suspendida durante 2 años, con la condición de que el hombre no delinca en ese tiempo, que pague la responsabilidad civil y que se someta a un programa formativo de educación sexual.