La Xunta mantiene la alerta por escasez de agua en Lérez y Baiona y extiende la prealerta a Zamáns

Gran parte de provincia de Pontevedra continuará en alerta por escasez de agua. La Xunta mantiene esta situación en los sistemas del río Lérez y del subsistema de Baiona. Además, ha extendido la prealerta a Zamáns.

Como recoge Europa Press, también están en alerta por escasez de agua el río Anllóns y Costa de A Coruña, así como ha ampliado la prealerta a la unidad territorial de Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira). Además, otras cuatro unidades territoriales (UTE) de la Demarcación Galicia-Costa llevan en prealerta por escasez moderada de agua desde el 11 de agosto:

UTE del río Tambre y ría de Muros y Noia

UTE del río Grande , en Camariñas

, en Camariñas UTE del río Mandeo y ría de Betanzos

UTE del río Landro y río Ouro.

Así lo ha acordado este jueves la Oficina Técnica da Seca, que estuvo presidida por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y a la que asistieron también el gerente del organismo hidráulico, entre otros cargos, así como representantes de Protección Civil, de Meteogalicia y de las Consellerías de Sanidade y do Medio Rural.

Durante la reunión, los técnicos tuvieron en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo establecido en el Plan especial de la sequía de Galicia-Costa.

Tal y como han analizado, los principales índices se mantienen en valores bajos y las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes haya acabado siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica. También favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales, aunque "sin tener efectos significativos".

Además, las previsiones para septiembre a corto plazo no apuntan a la llegada de precipitaciones, si no a un predominio anticiclónico y un aumento de las temperaturas. Se espera que el mes, en su conjunto, acabe moviéndose dentro de la normalidad.

Más de un centenar de ayuntamientos afectados

Más de un centenar de ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas: 32 por la alerta o por medidas equivalentes y otros 75 por la declaración de la prealerta o medidas equivalentes.

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el Plan de la sequía de Galicia-Costa para la gestión de situaciones de escasez coyuntural, siendo el último y más elevado el de emergencia.

A efectos prácticos, esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, de ser necesarios, la prohibición de usos prescindibles como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser preciso, se aplicarían cortes de agua puntuales.

Asimismo, el escenario de prealerta implica un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y de los niveles de ríos y embalses en los sistemas afectados, así como de los posibles incidentes. Además, se prevén medidas de concienciación dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y recomienda a los ayuntamientos minimizar los gastos públicos no esenciales.