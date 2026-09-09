Detenido un hombre con 24 dosis de heroína en un lavadero de Mos (Pontevedra)

Detenido en Mos (Pontevedra) un hombre de 49 años al que se le intervinieron más de una veintena de dosis de heroína Policía Local de Mos

Un hombre de 49 años de edad fue sorprendido este martes por agentes de la Policía Local de Mos (Pontevedra) con más de veinte dosis de heroína. Los agentes procedieron a detenerlo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del miércoles, cuando una patrulla observó a dos personas debajo de un lavadero en la carretera entre O Porriño y Redondela, en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, las dos personas se separaron rápidamente.

En consecuencia, los agentes procedieron a identificarlos y comprobar sus pertenencias. Una de estas personas portaba un envoltorio de plástico donde encontraron 24 dosis de heroína en papel de aluminio, y otras dos dosis en otros tantos envoltorios.

Además, de la sustancia, que se encontraba lista para su venta por dosis, los agentes también le intervinieron 210 euros en efectivo, en billetes fraccionados de 50, 20 y 10 euros; un teléfono móvil; dos navajas; y dos 'pipas' para el consumo de droga.

Según informa Europa Press, la segunda persona identificada manifestó que era consumidora de drogas y los policías comprobaron que no llevaba estupefacientes encima, sino solo útiles para su consumo.

Orden judicial de detención

Por otra parte, la Policía Local de Mos, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido este miércoles por la mañana a un hombre de 34 años, sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, arresto y presentación emitida por un juzgado de Oviedo (Asturias).

La Policía Local recibió un aviso de la Guardia Civil en base al cual se desplazaron hasta un establecimiento de Mos, donde localizaron y detuvieron al hombre. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de diligencias y, a continuación, entregado a la Guardia Civil.