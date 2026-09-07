El half-pipe de Samil, el emblema de la cultura urbana de Vigo que resiste a desaparecer

Un vídeo ha recorrido gran parte de las pantallas de los vigueses en las últimas semanas. Bajo una pequeña pieza titulada 'Salvemos el half', un grupo de vecinos ha decidido iniciar un movimiento para evitar la desaparición del mítico half-pipe de Samil, nexo de unión durante más de 30 años de la cultura urbana olívica que "peligra" ante la intención municipal de avanzar con la remodelación del paseo.

Tras la urbanización del arenal a partir de 1967, los alcaldes de Vigo cambiaron su forma de entender Samil. Con el cambio de siglo, desde Lois Castrillo hasta Abel Caballero, se sembró la idea de recuperar la esencia natural de la playa olívica, demoler el muro y eliminar los establecimientos establecidos en décadas anteriores.

El regidor socialista comenzó a materializar estas propuestas en 2014, cuando se inició la retirada de licencias de diversas cafeterías del paseo, reemplazándolas por zonas verdes. Ya en 2021, Caballero anunció un proyecto de conservación y defensa de los arenales de O Vao, Fontaíña, Calzoa, Cabo de Mar y Samil.

En la más mítica playa olívica, el Concello trata de recuperar casi la mitad del arenal. ampliándose en aproximadamente 25 metros lineales. Además, como se observa en el primer tramo realizado, se construirá un paseo nuevo, casi el doble del ancho que el instalado en el siglo XX.

De esta forma, Samil no vuelve a su estado natural, ya que no se recupera en su totalidad las dunas. Esta situación ha provocado diversas críticas hacia el gobierno local desde diversas asociaciones y colectivos locales. Además, la incertidumbre sobre el futuro de la pista de patinaje y el half-pipe ha puesto en alerta a la comunidad de skaters, rollers y riders.

Más de 30 años de cultura urbana

El Concello inauguró el primer tramo del nuevo paseo de Samil el pasado 5 de septiembre de 2025. "Yo me levanté en pie de guerra cuando vi lo que hicieron, cuando vi la primera fase terminada. Dije: '¿Me estáis vacilando? ¿Van a tirar esto por hacer diez metros más de playa?", critica el roller y actual profesor de patinaje, Alex Alonso.

También conocido como Efi, es uno de los máximos exponentes de los deportes urbanos de la ciudad olívica. "Siempre me gustó más el rollo sobre ruedas que deportes más clásicos, como el fútbol", explica. Comenzó en el skate en O Calvario, pero vio a una de las figuras más importantes de la cultura urbana olívica, Javipro, haciendo un truco con patines y le "explotó la cabeza".

"El mismo fin de semana me fui a Samil con unos patines que tenía, empecé a patinar y ya me quedé allí para siempre. Me convertí en uno de los clásicos de allí", afirma Alonso, que pertenece a una de las primeras generaciones de patinadores de la ciudad. Desde principios de los años 90, el half-pipe y la pista de patinaje se consolidaron como nexo de unión de toda la cultura urbana viguesa.

Rollers, skaters, riders, breakers, DJs y grafiteros encontraron en Samil el spot donde "hacer crecer la cultura". Allí se celebrará la competición de rollers Cavil, que a partir del año 2000 reunió a toda la cultura urbana en torno a la pista de patinaje y el half-pipe. "Lo acabamos convirtiendo en el tercer o cuarto evento más importante de toda España", asegura Alonso.

Pese al fin de Cavil en 2010, el arenal olívico continúa siendo una referencia para todos los actores de la cultura urbana de Vigo. Además de patinadores como Efi, el half es uno de los puntos de encuentro de bailarines de hip-hop. "También se convierte en una pequeña guardería. Cuando no estamos patinando, hay como 200 niños tirándose como si fuera un tobogán", añade el histórico roller vigués.

'Salvemos el Half'

El half-pipe es el origen de gran parte de la cultura urbana de Vigo, referencia en la actualidad por eventos como O Marisquiño. Por ello, Alejandro Alonso y Charles Alexander se unieron para intentar salvar el spot en el que crecieron y dieron sus primeros pasos en el mundo del patinaje o en el sector audiovisual.

"Tenía un proyecto que hace en Sevilla y cayó. Entonces mi directora de fotografía me preguntó si tenía algún proyecto y le dije que tenía algo personal", explica Alexander, quien enseguida se puso en contacto con Alejandro Alonso para llevar a cabo una campaña para "salvar el half" y enseñar que "tiene historia y se sigue usando, que no es un sitio que está vacío".

"Es una campaña para que haya una conversación, para hacer ruido", afirma Alexander. Con Manolo como protagonista, patinador de 68 años que "está dándolo todo siempre" en Samil, e imágenes antiguas de la playa, el vídeo acumula miles de reproducciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

A su vez, Efi se puso en contacto con el Concello en múltiples ocasiones para conocer sus planes respecto al half y la pista de patinaje. No halló respuesta, pero incide que no está en contra de la recuperación de Samil, sino del proyecto municipal si se ejecuta como la primera fase: "No tiene sentido deshacerse de esas instalaciones para ganar 10-12 metros de playa".

Cabe recordar que el half-pipe no sólo es un emblema de Vigo, sino de todo el Estado. "Hay uno en A Coruña, pero es de pago. Y si falta el de Castro Urdiales (Cantabria), me atrevería a decir que es el único del norte de España", explica Alonso. En esta línea, recuerda que la instalación de Samil es "única" por su tamaño.

En caso de que el proyecto municipal afecte al half-pipe y a la pista de patinaje, los patinadores piden que las instalaciones se trasladen a otro punto de la playa de Samil, para preservar la historia del arenal como nexo de unión de la cultura urbana de Vigo. Fuentes municipales aseguran a Treintayseis que así será: permanecerán en la zona y, además, no se desmontarán hasta que las nuevas estén construidas.

En cuanto al complejo deportivo de Samil, el Concello ha conseguido una prórroga de diez años del Gobierno de España para realizar la obra y recuperar las dunas. Además, las canchas de baloncesto permanecerán en el sitio.