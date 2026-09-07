Arranca "Vigo en Inglés": 197 estudiantes viajan esta semana a Reino Unido e Irlanda

Las primeras salidas del programa municipal "Vigo en Inglés" comienzan este lunes, con el viaje de 19 alumnos de Teis y del colegio Bouza Brey a Tipperary, en Irlanda.

Así lo avanzó este domingo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien detalló que durante esta semana 197 chicas y chicos partirán hacia distintos destinos de Reino Unido e Irlanda para continuar sus estudios de inglés.

El calendario de viajes continuará el martes, con una salida hacia Dublín, mientras que el miércoles habrá expediciones a Dublín y Liverpool.

El jueves será el turno de los estudiantes becados con destino Londres y el sábado otros 19 alumnos viajarán a Luton, localidad situada al norte de la capital británica y próxima a Cambridge.

En total, 1.015 estudiantes vigueses participarán este año en Vigo en Inglés, un programa al que el Concello destina 3.284.000 euros.

Según explicó Caballero, cada plaza tiene un coste de 3.235 euros. "Seguiremos enviando a tantos chicos todos los años a estudiar inglés a Inglaterra", aseguró el alcalde.

Caballero destacó además que las becas cubren la totalidad de los gastos vinculados a la estancia. "La beca lo incluye todo: la matrícula del curso, el material, el alojamiento con familias inglesas, los gastos derivados del curso, las actividades extraescolares, los viajes que van a hacer, las visitas didácticas y tantas y tantas cuestiones", señaló.

"En este momento tenemos en marcha de forma continuada inglés para todas las chicas y todos los chicos de Vigo", ha celebrado el regidor.