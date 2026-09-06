La Xunta reprocha a Caballero que presente el agua para Baiona como un gesto de "generosidad"

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha reprendido este domingo al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por presentar el suministro de agua a Baiona desde este lunes "como si fuese una donación o un acto de caridad".

"No se puede presentar como un gesto de generosidad aquello que forma parte de la obligación de garantizar el abastecimiento", censuró el departamento autonómico, después de que el Concello anunciase el sábado que atendería la petición de Baiona y acusase a la Xunta de "inacción absoluta" ante la situación hídrica del área metropolitana.

"El alcalde de Vigo debería dejar de hablar del agua como si fuera propiedad de Abel Caballero. El agua es un bien público y su gestión tiene que estar siempre al servicio del interés general", añadió Medio Ambiente, que recuerda que el propio plan municipal de sequía de Vigo contempla la interrelación de su sistema con otros municipios y la posibilidad de aportar recursos a Baiona cuando sea necesario.

La Xunta discrepa además de la explicación técnica ofrecida por el Concello de Vigo, que señaló que el agua sería bombeada desde Eiras hasta la presa de Zamáns para posteriormente abastecer a Baiona a través de Nigrán. Según Medio Ambiente, se trata de dos sistemas diferentes, aunque interconectados.

Según su versión, el agua de Eiras llega mediante el bombeo de Macal hasta la depuradora de Valladares para abastecer Vigo y, en situaciones de escasez, puede reducirse o cortarse la aportación de Zamáns a esa instalación para reservar el agua del embalse para la toma de Nigrán, que parte directamente de Zamáns.

"No se trata de llevar agua de Eiras a Zamáns para después trasladarla a Baiona", insiste la Consellería, sino de utilizar Eiras para abastecer Vigo y liberar así recursos de Zamáns para Nigrán y Baiona.

Planificación supramunicipal

Ante este tipo de situaciones, Medio Ambiente defiende que el área de Vigo "necesita" una planificación supramunicipal del abastecimiento que evite depender de una "sucesión de acuerdos puntuales entre alcaldes" cuando surgen problemas.

La Xunta plantea fórmulas como un consorcio o una mancomunidad que permitan gestionar los recursos "de manera coordinada, solidaria y eficiente".

"Ante una situación de escasez de agua, lo que se espera de los responsables públicos no es que se apropien políticamente de un recurso público, sino que colaboren para garantizar que ningún vecino se quede sin agua", concluye la Consellería, que asegura mantener su disposición a trabajar en esa dirección.