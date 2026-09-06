Nueva evacuación en las islas Cíes: un septuagenario se lesiona la muñeca y la rodilla tras caerse

Evacuación de un turista herido en las Islas Cíes. PARQUE DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS

Un hombre de 70 años procedente de Madrid tuvo que ser evacuado este domingo de las Islas Cíes después de sufrir una caída de consideración durante su visita al archipiélago.

El accidente le provocó una lesión en la muñeca izquierda y otra de mayor gravedad en la rodilla derecha, por lo que fue necesaria su evacuación para recibir atención sanitaria especializada.

El servicio de enfermería del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas realizó una primera valoración del herido y procedió a la inmovilización y estabilización de las lesiones. Posteriormente, personal del Parque Nacional y de Protección Civil lo trasladó hasta el punto habilitado para su evacuación.

Hasta las Cíes se desplazó la Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo, encargada de efectuar el traslado por vía marítima. El hombre permaneció consciente durante toda la intervención y, una vez evacuado del archipiélago, fue derivado para someterse a una valoración médica más completa.

El suceso se produce después de una intensa jornada de urgencias este sábado en el Parque Nacional, cuando se registraron cinco asistencias sanitarias en menos de media hora, cuatro de ellas en las Cíes y otra en Ons.

Tres personas fueron atendidas en Cíes por síntomas compatibles con golpes de calor y una mujer de 67 años tuvo que ser evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro por un posible problema cardíaco. En Ons, otra persona necesitó asistencia también por un posible golpe de calor.