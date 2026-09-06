Navidad en Vigo: el Casco Vello empieza a dejar las primeras pistas de las luces

Cables para las luces de Navidad en la Plaza de la Constitución. Treintayseis

El 29 de julio, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que comenzaba la instalación de las luces de Navidad. Más de un mes después, el cableado instalado por la empresa Ximénez ya es más que visible en zonas como el Casco Vello.

Las plazas de la Constitución y de A Pedra ofrecen ya la vista de las futuras carpas de luces, un clásico de la ciudad, así como algunos callejones de la parte antigua muestran ya los que serán techos de bombillas.

Además, desde hace días se puede ver a diferentes horas, tanto por el día como de madrugada, a operarios de Ximénez revisando y preparando las cajas para el encendido de las luces.

Por el momento, el día en el que Vigo volverá a encender las luces de Navidad es todo un misterio, "el secreto mejor guardado del mundo", como presume Caballero, aunque la cuenta atrás ya está en marcha.