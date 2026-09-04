Objetivo, gasoil: Detenidas cuatro personas, entre ellas, un vigués, por robar combustible en camiones de Mos

Cuatro personas han sido detenidas en las últimas horas como presuntas autoras de robos de gasoil en camiones estacionados en distintas zonas del municipio de Mos.

La alarma saltó con la interceptación en Moaña de un vehículo que transportaba varias garrafas con gasóleo. La Guardia Civil procedió a la identificación y control de un vehículo en cuyo interior se encontraban estas garrafas. Ante la procedencia aparentemente desconocida del combustible, los agentes iniciaron las primeras gestiones para determinar su origen y comprobar si podía estar relacionado con algún hecho delictivo.

A partir de ese momento, y tras las denuncias presentadas por los perjudicados, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Mos llevaron a cabo una investigación que permitió establecer la procedencia del combustible e identificar a varias personas, presuntamente relacionadas con diferentes sustracciones de gasoil.

Así, se identificó y detuvo a tres varones, dos de ellos de nacionalidad española, de 62 y 58 años, y un tercero de nacionalidad portuguesa, de 38 años, todos ellos con antecedentes policiales.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil y recogida por Europa Press, los implicados utilizaban una furgoneta y varias garrafas para desplazarse hasta diferentes zonas de estacionamiento donde se encontraban camiones y, una vez allí, sustraían el gasoil directamente de sus depósitos.

Un vecino de Vigo, cuarto detenido

La investigación permitió, además, esclarecer otro hecho ocurrido en el municipio de Mos, en el que se habría producido la sustracción de aproximadamente 500 litros de gasoil de los depósitos de varios camiones pertenecientes a otra empresa. Por estos hechos fue identificado y detenido un varón de 38 años, vecino de Vigo, como presunto autor del hurto.

Asimismo, se abrió una nueva línea de investigación, en colaboración con la Policía Local de Vigo, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con el vehículo utilizado para la comisión de estos hechos.

Como resultado de las actuaciones desarrolladas por los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Mos, se ha conseguido desarticular dos grupos dedicados presuntamente a la sustracción de gasoil de camiones estacionados en diferentes zonas del municipio, con cuatro personas detenidas como presuntas autoras de estos hechos y la recuperación de más de 225 litros de combustible.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los detenidos pudieran estar relacionados con otros hechos de similares características cometidos en la zona.