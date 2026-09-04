La Iglesia de Candeán, en Vigo, recupera su esplendor: el Concello restauró su retablo mayor

El retablo mayor de la Iglesia de San Cristóbal de Candeán, una obra barroca del siglo XVIII, ha recuperado buena parte de su policromía original gracias a una obra de restauración financiada por el Concello de Vigo con 34.485 euros y que se prolongó durante el último año.

Durante todo este tiempo, el retablo se desmontó, se trasladó a un taller especializado y se recolocó, después, en el propio templo: "Uno de los cambios más importantes fue la recuperación de la policromía original, que había quedado prácticamente oculta bajo sucesivos repintados", destacó el regidor de Vigo, Abel Caballero.

La intervención también trató de dar respuesta a los problemas de conservación de la estructura de madera, afectada por la humedad y por el ataque de insectos. La eliminación de las capas incorporadas a lo largo del tiempo permitió recuperar marmoleados en tonos rojos y azules, decoraciones plateadas y zonas doradas con pan de oro. Según Caballero, el resultado permite que "el aspecto actual se aproxime muchísimo al original". Con todo, algunas zonas no pudieron recuperarse completamente debido a su grado de deterioro.

También se actuó en el exterior del templo

La intervención en el retablo completa la transformación realizada por el Ayuntamiento en el exterior del templo. El pasado mes de febrero se inauguró el acondicionamiento del atrio de la iglesia, en el que el Ayuntamiento invirtió 301.084 euros.

La actuación incluyó nuevo pavimento de piedra, vegetación y arbolado, el soterramiento de las instalaciones, nueva iluminación, renovación de las barandillas y acondicionamiento de los muros. La suma de ambas actuaciones superó los 335.000 euros de inversión municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto acondicionar un aparcamiento en el terreno anexo a la casa rectoral con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de estacionamiento del entorno y completar la recuperación del ámbito.

Caballero enmarcó estas inversiones en la política municipal de protección del patrimonio histórico y artístico de la ciudad. "No podemos dejar que desaparezca ni que se deteriore. Es un patrimonio propiedad de la Iglesia, pero es un patrimonio de todas y de todos", afirmó, destacando la importancia de continuar restaurando iglesias, capillas, retablos y otras piezas históricas de Vigo.