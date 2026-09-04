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Las donaciones de sangre de los trabajadores de Stellantis, en Vigo, permitieron ayudar a 16.000 pacientes oncológicos
Esta solidaridad también se tradujo en el suministro de componentes sanguíneos a más de 40.150 intervenciones quirúrgicas
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Desde 1995, la solidaridad no se ha detenido en la fábrica viguesa de Stellantis. Por aquel entonces, las unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue iniciaron una serie de visitas que, esta semana, permitieron arrojar un importante dato: Ya se ha superado la barrera de las 80.000 donaciones en la planta.
Por lo anterior, la Agencia ha agradecido "el compromiso solidario de la dirección y de los trabajadores y trabajadoras de Stellantis Vigo".
Precisamente, en el transcurso de la tercera visita anual de las unidades móviles de Ados hasta las instalaciones de Stellantis Vigo -se realizan cuatro en todo el año- se registró una cifra de 492 donaciones de sangre. Según señaló Ados y recogió Europa Press, el 4% de las personas (19 donantes) participaban por primera vez en la iniciativa.
La entidad ha destacado que, gracias a la colaboración de los profesionales de la empresa viguesa, pudieron suministrarse componentes sanguíneos a más de 40.150 intervenciones quirúrgicas o transfundir plaquetas a más de 16.000 enfermos oncológicos.