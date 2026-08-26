La Xunta acusa a Caballero de "confundir" sobre Eiras y cifra en 6 millones la deuda de Vigo

La presa de Eiras, en Fornelos de Montes, abastece a la ciudad de Vigo. turismoriasbaixas.com

La Xunta de Galicia ha cargado este miércoles contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que acusa de mantener una "estrategia de intentar confundir a la ciudadanía" en torno al abastecimiento de agua y la gestión de la presa de Eiras.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha recordado además que, según el Gobierno gallego, el Concello de Vigo mantiene una deuda superior a los 6 millones de euros con Augas de Galicia por el canon de mantenimiento del embalse.

Vázquez ha defendido que la Xunta "trabaja para garantizar el mejor servicio posible" y ha repasado las inversiones realizadas en la ciudad y su entorno. Entre ellas, ha citado 75 millones de euros destinados a la depuradora de Vigo, 15 millones a actuaciones de abastecimiento en el rural y en O Morrazo y más de 2 millones para las reparaciones que se están acometiendo actualmente en Eiras.

La conselleira ha incidido también en que los tribunales ratificaron la titularidad autonómica de la presa y ha asegurado que "está demostrado que la Xunta es la única interesada en un mantenimiento correcto".

Según su versión, el Concello, encargado de manipular las válvulas del embalse, no comunicó el deterioro de estos elementos e incluso dificultó en un primer momento el acceso de Augas de Galicia a las instalaciones.

Fue una auditoría, ha explicado Vázquez, la que detectó el estado de las válvulas y llevó a la Xunta a tramitar una reparación de emergencia por unos 2,7 millones de euros, al considerar que podía estar comprometido el suministro de unas 400.000 personas de Vigo y otros municipios del área.

Más de 6 millones pendientes por el mantenimiento

En este contexto, la responsable autonómica ha contrapuesto esas inversiones con la deuda que atribuye al Ayuntamiento vigués. "Mientras la Xunta financia actuaciones en la ciudad, el Ayuntamiento le debe a Augas de Galicia más de 6 millones de euros del canon de mantenimiento de la presa", ha señalado.

Vázquez ha reprochado además al Concello que no abone esas cantidades mientras, según ha afirmado, sí cobra a otros municipios que utilizan el sistema de abastecimiento, entre ellos Baiona. "El agua es de todos, no de un ayuntamiento", ha subrayado.

La conselleira también ha puesto el foco en las pérdidas de la red municipal de Vigo, que ha situado en torno al 25%, y ha recordado que su mantenimiento es competencia del Ayuntamiento. A su juicio, estas cifras implicarían perder aproximadamente un mes de consumo por cada cuatro.

Finalmente, Vázquez ha reclamado "colaboración y lealtad institucional" y ha vuelto a defender la posibilidad de avanzar hacia una gestión mancomunada del agua en el área de Vigo.

En este punto, ha acusado a Caballero de ponerse "muy nervioso" ante esa posibilidad porque, según la conselleira, supondría que "se le cae un negocio que él ahora tiene montado con el agua".

Caballero niega la deuda y reclama una nueva presa aguas arriba

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido a las acusaciones de la Xunta asegurando que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, "dice falsedades absolutas" y ha vuelto a reclamar al presidente gallego, Alfonso Rueda, su cese.

El regidor sostiene que Vigo financia mediante el canon de saneamiento las actuaciones de la Xunta y rechaza que el Gobierno autonómico pueda atribuirse en exclusiva las inversiones realizadas en infraestructuras como la depuradora.

Sobre la presa de Eiras, Caballero ha afirmado que las válvulas tuvieron que ser sustituidas porque "las pusieron mal" y ha rechazado que exista actualmente una deuda firme del Concello por el mantenimiento del embalse. Según ha señalado, la reclamación económica está recurrida ante los tribunales, por lo que serán estos los que determinen finalmente si el Ayuntamiento debe abonar esas cantidades.

El alcalde ha situado, sin embargo, el principal problema en la necesidad de construir una nueva presa aguas arriba de Eiras para garantizar el abastecimiento futuro. Caballero asegura que existe acuerdo del Gobierno de España y del Concello para impulsarla y acusa a la Xunta de bloquear el proyecto.

"Hay que afrontar de una vez por todas la construcción de una presa más arriba", ha defendido, insistiendo en que esta debería ser la prioridad del debate sobre el agua en Vigo.