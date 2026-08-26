Susto en Nigrán (Pontevedra): dos balcones se desploman en un edificio de Playa América sin causar heridos

Los vecinos de un edificio situado en Playa América, en Nigrán, se despertaron este miércoles sobresaltados por un fuerte estruendo después de que dos balcones del inmueble se desplomasen, aunque el incidente se saldó únicamente con daños materiales y no hubo que lamentar heridos.

El suceso se produjo alrededor de las 7:00 horas, según explicó a Europa Press el alcalde de Nigrán, Juan González. El ruido fue de tal intensidad que, en un primer momento, los residentes "creyeron que había sido un accidente de tráfico". Sin embargo, uno de los balcones de la segunda planta se había desprendido y, durante la caída, arrastró también al situado inmediatamente debajo.

Ambas estructuras terminaron precipitándose sobre una especie de terraza interior situada en la planta baja del edificio, que cuenta con bajo cubierta y dos alturas. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, el arquitecto municipal y el propio alcalde, que comprobaron que no se habían producido daños personales.

Como medida preventiva, la zona afectada ha quedado acordonada y se han precintado otros dos balcones del inmueble, situados en otra de sus fachadas, ante el riesgo de que puedan presentar problemas similares.

Tras estas primeras actuaciones de seguridad, el Concello contactará con la propiedad del edificio para que adopte las medidas necesarias y revise el estado del resto de las estructuras, con el objetivo de descartar nuevos desprendimientos.