Un incendio.

Un incendio. Archivo

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Declarado un incendio en Ponteareas (Pontevedra) que ya ha arrasado 20 hectáreas de terreno

Se inició pasadas las 17:30 horas de este martes en la parroquia de Nogueira

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Un incendio forestal permanece activo en Ponteareas y ya ha arrasado con más de 20 hectáreas de terreno. Así lo ha informado la Consellería do Medio Rural, que ha precisado que el fuego se inició pasadas las 17:30 horas de este martes en la parroquia de Nogueira.

Caballos en una ladera de la serra de San Mamede, a 10 de septiembre de 2025, en Ourense

Actualmente trabajan en la zona dos técnicos, nueve agentes, ocho brigadas, ocho motobombas, tres palas, dos unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y cuatro aviones (medios acumulados).

Medio Rural ha recordado -y así lo ha recogido Europa Press- que, en caso de detectar algún incendio, debe llamarse al 085, y también está disponible la aplicación ALume para avisar sobre incendios forestales activos. También hay un teléfono anónimo gratuito (900 815 085), para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.