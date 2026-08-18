Declarado un incendio en Ponteareas (Pontevedra) que ya ha arrasado 20 hectáreas de terreno

Un incendio forestal permanece activo en Ponteareas y ya ha arrasado con más de 20 hectáreas de terreno. Así lo ha informado la Consellería do Medio Rural, que ha precisado que el fuego se inició pasadas las 17:30 horas de este martes en la parroquia de Nogueira.

Actualmente trabajan en la zona dos técnicos, nueve agentes, ocho brigadas, ocho motobombas, tres palas, dos unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y cuatro aviones (medios acumulados).

Medio Rural ha recordado -y así lo ha recogido Europa Press- que, en caso de detectar algún incendio, debe llamarse al 085, y también está disponible la aplicación ALume para avisar sobre incendios forestales activos. También hay un teléfono anónimo gratuito (900 815 085), para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.