Vigo promete "el mayor cuadro de bomberos de su historia" ante críticas por "falta de personal"

El gobierno de Vigo ha asegurado que el Concello está incorporando nuevos profesionales de bomberos a la plantilla municipal por lo que la ciudad alcanzará en otoño "el mayor cuadro de su historia".

De esta manera ha salido al paso después de que esta semana la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentase que el gobierno local "opte otro año más por sobrecargar con guardias extraordinarias a los bomberos" para intentar hacer frente al "grave problema de la falta de personal" que existe en el servicio.

La líder de la oposición informó a Europa Press de que el gobierno local aprobó el pasado viernes la prórroga del programa para la realización de servicios extraordinarios en exceso de jornada por el personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis). "Es un eufemismo para decir que así podrán hacer más guardias que las legalmente fijadas", precisó.

"Como no hay bomberos suficientes, los que hay pueden hacer más horas de las permitidas. Y luego, cuando ocurren desgracias, nos llevamos las manos a la cabeza. No es que pueda ocurrir algo grave, es que ya ha pasado", recordó Sánchez.

Ahora, el Concello ha mandado un comunicado asegurando que las guardias forman parte de una medida de refuerzo "voluntaria" para "asegurar la mejor respuesta del servicio". También insiste en que se están incorporando nuevos profesionales.

"Los datos a los que hace referencia el PP no son correctos. Las ofertas de empleo están actualizadas hasta el año 2022 incluido y las plazas correspondientes a las ofertas hasta el año 2025 están cubiertas interinamente y en fase de formación", asegura el gobierno local.

Sobre la reducción del ratio mínimo por turno por debajo de los 20 bomberos, después de bajarlo a su vez hace años desde los 23 a los 20, el Ayuntamiento dice que los acuerdos "se ajustan a la jurisprudencia", sin añadir ningún motivo más.