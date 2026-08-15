Puente de mucho calor en Vigo: los termómetros llegarán a 37 grados

Los termómetros han vuelto a dispararse en Vigo, donde las temperaturas superarán los 30 grados durante varios días consecutivos.

Según MeteoGalicia, los cielos despejados se mantendrán durante todo el puente de agosto, con temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año en la ciudad olívica. La jornada más calurosa será la del lunes, cuando se prevé que los termómetros alcancen los 37 grados.

El calor extremo ha llevado a numerosos vigueses a llenar este sábado los diferentes arenales de la ciudad, coincidiendo con el festivo nacional por la Asunción de la Virgen. Durante esta jornada, se esperan máximas de 34 grados, mientras que el domingo los termómetros podrían alcanzar los 36 grados.