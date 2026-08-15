Localizan con vida al octogenario desaparecido en Cangas (Pontevedra)

Particulares que participaban en el operativo de búsqueda localizaron en una parcela cercana a su domicilio - situado cerca de la parroquia de O Hío- al octogenario desaparecido en Cangas desde la madrugada de este viernes.

Según la información del 112 Galicia, el hombre fue asistido por servicios sanitarios, dado que necesitaba retomar su medicación habitual.

Sobre las 20:30 horas del viernes se incorporaron a la búsqueda, que coordinaba la Guardia Civil, los miembros del Grupo de Apoyo Logístico de la Axega y el equipo de drones.

Según la información facilitada por los agentes de seguridad, el hombre tenía problemas de salud previos que le dificultaban caminar, por lo que sospechaban que podía estar cerca, como así ha sido.