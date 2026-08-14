La pista deportiva de Zamáns, en Vigo, ya tiene cubierta: "Garantiza su utilización todos los días del año"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguró este viernes la cubierta de la pista deportiva de Zamáns, que contó con una inversión municipal de 850.000 euros.

Según explicó Caballero, la reforma "garantiza la utilización óptima de la pista durante todos los días del año", tanto en horario diurno como nocturno, gracias a la instalación de un techo translúcido y un nuevo sistema de iluminación con luces LED.

La nueva estructura está formada por pórticos de madera laminada, paneles metálicos y lucernarios que favorecen la entrada de luz natural. La iluminación artificial también ha sido renovada con una nueva disposición de puntos de luz LED que permitirá utilizar el recinto durante la noche. El proyecto incluyó además la renovación completa del pavimento deportivo.

La estructura, construida con un cerramiento de madera, cuenta con una nueva grada con capacidad para cien espectadores y garantiza la máxima accesibilidad para personas con movilidad reducida. La actuación incorpora también una grada de 27 metros de longitud, la renovación de la jardinería y las zonas verdes y una edificación semienterrada de 156 metros cuadrados destinada inicialmente a almacén.