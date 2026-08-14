Incorporan drones a la búsqueda de un octogenario desaparecido en Cangas (Pontevedra)

La Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) ha incorporado un equipo de drones al dispositivo de búsqueda de un hombre de unos 80 años desaparecido este viernes en Cangas (Pontevedra).

El octogenario salió de su domicilio, situado en la parroquia de O Hío, alrededor de las 5:00 horas y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. La Guardia Civil puso en marcha esta mañana un operativo para tratar de localizarlo.

Según explicaron los agentes a través del 112 Galicia, el hombre tiene problemas de salud que podrían dificultar sus desplazamientos y caminar con normalidad. Por este motivo, los equipos de emergencia trabajan con la posibilidad de que pueda encontrarse en las inmediaciones de su vivienda.

La AXEGA ha sumado sus medios a la búsqueda a petición de la Guardia Civil, incorporando un equipo de drones que permitirá ampliar la zona rastreada y revisar desde el aire lugares de difícil acceso.

En el dispositivo también participan efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Cangas, que colaboran con los agentes en las labores de búsqueda del octogenario.