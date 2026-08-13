Vigo amanece cubierta de niebla, aunque el sol saldrá a lo largo de la mañana

El Puente de Rande en la mañana de 13 de agosto de 2026 Treintayseis

La ciudad de Vigo ha amanecido cubierta de una espesa niebla que, durante las primeras horas de la mañana, ha ido acompañada de ligeras precipitaciones.

Con todo, se espera que la niebla se vaya disipando a lo largo de la mañana, dejando una tarde soleada, con cielos despejados y altas temperaturas.

Según MeteoGalicia, las temperaturas durante la jornada de este jueves serán elevadas para esta época del año, con máximas que se esperan alcanzar los 29 grados y mínimas de 19. Así pues, pese a la niebla matinal, se espera que los arenales se llenen de vigueses a medida que avanza el día.