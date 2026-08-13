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Muere un motorista en Vigo tras sufrir un accidente en una rotonda de la Avenida del Aeropuerto
Los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida al conductor
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Un motorista ha muerto en la noche de este pasado miércoles en Vigo tras sufrir un accidente en una rotonda de la Avenida del Aeropuerto, a la altura de Cabral.
Según informa el 112 Galicia a Europa Press, los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas y fue un particular el que avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, indicando que un motorista había sufrido un accidente en el punto kilométrico 0 de dicha vía.
Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local. Pese a todo, los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvarle la vida al conductor.