Este es el próximo festivo que se celebrará en Vigo: 3 días libres para viajar este verano

El mes de agosto es el periodo vacacional por excelencia en Vigo. Esta época del año está marcada por una alta ocupación en zonas turísticas y la celebración de numerosas fiestas patronales.

Precisamente, la más próxima es la festividad de San Roque, que se celebra el 16 de agosto, pero que este año se traslada al domingo. De esta forma, los vigueses podrán disfrutar de un puente de tres días, una oportunidad perfecta para una mini escapada o descansar en casa.

Este es el próximo festivo en Vigo

El próximo lunes 17 de agosto será festivo local en Vigo. La festividad de San Roque se celebra en honor a San Roque de Montpellier, un peregrino medieval famoso por cuidar a los enfermos de peste. Así pues, es el santo patrono de los peregrinos, los enfermos y los animales.

Este año, al caer en domingo, la fiesta se traslada el lunes 17, lo que ofrece la oportunidad de un puente de tres días en verano sin necesidad de coger vacaciones, ideal para organizar una escapada a la playa aprovechando el buen tiempo.

Otra opción es disfrutar de la Romería de San Roque. En la finca que lleva el nombre del Santo, habrá hasta el lunes, día 17 de agosto, actuaciones musicales, gastronomía, mercados de artesanía y diversos actos litúrgicos.

La programación musical está encabezada por Seguridad Social, que actuará el viernes 14. El sábado 15 se subirán al escenario Familia Caamagno, Bafana Bafana y la Tuna, y el domingo 16 será el turno de Tennessee, El Último Guateque y Son das Tabernas.

El lunes 17, última jornada de las fiestas y jornada no laborable en la ciudad, estarán Nexus, la propuesta infantil Disco Nenos Party San Roque, el espectáculo de Jorge Mago y la Banda de Música Unión Música de Coruxo.

Calendario de festivos y puentes en Vigo en 2026

Además del festivo del 17 de agosto, la ciudad de Vigo disfrutará de otras jornadas libres y puentes este 2026. Estas son: