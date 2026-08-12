En directo: Vigo cuenta las horas para una jornada histórica con el eclipse de sol

Vigo cuenta las horas para el inicio del eclipse de sol que ensombrecerá el norte de la península ibérica este miércoles 12 de agosto. El satélite ocupará el 99% del disco solar, dejando prácticamente en penumbra toda la ría de Vigo.

Aunque el eclipse será total en el norte de Galicia, muchos vecinos escogerán observar el fenómeno en la ciudad olívica, con amigos y familia. El Concello repartirá hasta 5.000 gafas homologadas para observar el evento astronómico del siglo.

La Luna se situará entre el Sol y la Tierra a partir de las 19:32 horas. El eclipse parcial se alargará hasta las 21:23 horas, aunque su punto más álgido se vivirá 58 minutos después del inicio, sobre las 20:30 horas.