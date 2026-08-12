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En directo: Vigo cuenta las horas para una jornada histórica con el eclipse de sol
El fenómeno astronómico arrancará en Vigo a las 19:32 horas y finalizará a las 21:23 horas, con su punto más álgido a las 20:30 horas
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Vigo cuenta las horas para el inicio del eclipse de sol que ensombrecerá el norte de la península ibérica este miércoles 12 de agosto. El satélite ocupará el 99% del disco solar, dejando prácticamente en penumbra toda la ría de Vigo.
Aunque el eclipse será total en el norte de Galicia, muchos vecinos escogerán observar el fenómeno en la ciudad olívica, con amigos y familia. El Concello repartirá hasta 5.000 gafas homologadas para observar el evento astronómico del siglo.
La Luna se situará entre el Sol y la Tierra a partir de las 19:32 horas. El eclipse parcial se alargará hasta las 21:23 horas, aunque su punto más álgido se vivirá 58 minutos después del inicio, sobre las 20:30 horas.
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Pillan a un joven subido a la chimenea de As Pontes (A Coruña): quería sacar fotos del eclipse
Faltan horas para el eclipse de sol y son muchos los ciudadanos que ya buscan el mejor lugar desde el que observarlo. Pero a nadie se le ocurrió lo que hizo un joven de Murcia: se subió a la chimenea de la central de As Pontes para grabar vídeos y sacar fotos del fenómeno.
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Vigo desarrolla un operativo de seguridad por el eclipse: "Vamos a actuar con drones"
El Concello de Vigo ha desarrollado un amplio dispositivo de seguridad integrado por diferentes profesionales para velar por la seguridad en la ciudad con motivo del eclipse.
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Confirmado: estos son los tres mejores sitios de Vigo para ver el eclipse de Sol del 12 de agosto
Vigo ultima los preparativos para su cita con el cielo este 12 de agosto. Apenas quedan unas horas para disfrutar del fenómeno astronómico que promete movilizar a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.
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Guía: Todo sobre el eclipse en Vigo
Treintayseis ha elaborado una guía para no perder detalle del evento astronómico del año. El eclipse tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto, día en el que la luna pasará por delante del sol y proyectará su sombra sobre la tierra.
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El tiempo en Vigo para el miércoles 12 de agosto ¿Será visible el eclipse?
Cuenta atrás en Vigo para el eclipse solar que dejará a oscuras gran parte de la península ibérica. La magnitud del fenómeno será del 99%, no total, y su visibilidad dependerá de la nubosidad del próximo miércoles 12 de agosto.
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¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto en Vigo y cuánto durará?
El próximo miércoles 12 de agosto, Galicia vivirá un momento único: un eclipse solar total. De esta forma, la luna cubrirá totalmente el sol durante unos minutos, sumiendo a buena parte de la Península Ibérica en la oscuridad.
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Los vigueses, listos para disfrutar el evento astronómico del siglo: "Ver el eclipse me parece algo único"
Los vigueses y las viguesas cuentan las horas para observar el primer eclipse de sol en un siglo, que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto. Con las gafas compradas y la localización escogida, aseguran que poder ver este fenómeno meteorológico es "algo único".
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La odisea de encontrar gafas homologadas para ver el eclipse en Vigo: "Se nos agotaron en nada"
Cuenta atrás para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Muchos vecinos y vecinas de Vigo apuran estos últimos días para conseguir las gafas homologadas y disfrutar del fenómeno astronómico del siglo en Galicia, pese a que farmacias y ópticas se han quedado sin existencias ante la alta demanda.
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Los municipios a menos de dos horas de Vigo donde mejor se verá el eclipse solar total de 2026
Aunque en Vigo el eclipse no llegará a ser total, la Luna cubrirá alrededor del 99 % del disco solar, un espectáculo único que muchos vecinos no querrán perderse. Sin embargo, quienes deseen contemplar la totalidad del eclipse no tendrán que desplazarse demasiado lejos. En la provincia de Pontevedra hay tres municipios en los que la Luna ocultará por completo el Sol durante unos segundos, sumiendo el cielo en una oscuridad casi total antes de que la luz regrese.
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O Porriño (Pontevedra) ofrece autobuses gratuitos para disfrutar del eclipse desde Monte Faro
O Porriño (Pontevedra) tampoco se quiere perder el eclipse de este miércoles 12 de agosto. Para facilitar la llegada de las personas a Monte Faro de Budiño, el Concello habilitará un servicio de transporte gratuito desde el casco urbano para disfrutar del fenómeno astronómico.
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Mar de Ons ofrece un recorrido entre Vigo y Cangas para divisar el eclipse desde la ría
La naviera Mar de Ons se sumará al fenómeno del eclipse parcial previsto este miércoles, día 12 de agosto, proponiendo un servicio especial para seguirlo desde el mar. Las travesías en la ría de Vigo partirán desde Cangas y Vigo.
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As Illas Atlánticas de Galicia ofrecerán actividades astronómicas gratuitas coincidiendo con el eclipse
La programación llegará a los cuatro archipiélagos, aunque la oferta se concentrará en Cíes, donde se realizarán actividades del 1 de agosto al 1 de septiembre.
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El mejor sitio para ver el eclipse en Vigo: la panorámica de la Ría a 502 metros de altura
El eclipse solar que oscurecerá Galicia el próximo 12 de agosto captará las miradas de millones de personas y encontrar el lugar idóneo para su observación es fundamental para no perder detalle de un evento único en nuestras vidas.
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Sin plazas en la Estación de Manzaneda (Ourense) por el eclipse de sol: Se vivirá a 1.700 metros de altitud
No hay plazas de alojamiento disponibles en la Estación de Montaña de Manzaneda con motivo del programa especial que se ha organizado por el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Desde la Xunta ratifican el "enorme interés" que ha despertado este acontecimiento astronómico y que ha convertido la estación ourensana en destino de referencia.
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Mondariz (Pontevedra) organiza una experiencia única para ver el eclipse desde los petróglifos de Gargamala
Los concellos de Galicia continúan anunciando experiencias únicas para disfrutar del eclipse de este miércoles 12 de agosto. El Concello de Mondariz (Pontevedra) ha preparado una jornada especial para observar el fenómeno astronómico y descubrir los petróglifos de Gargamala.
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El Monte da Guía, en Vigo: Punto excluido para ver el eclipse del 12 de agosto
El Monte da Guía no formará parte del listado de emplazamientos autorizados para contemplar el eclipse previsto para el próximo 12 de agosto.
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Los miradores de Vigo y alrededores desde donde observar el eclipse del 12 de agosto
Conocer el lugar de observación es fundamental para disfrutar de una experiencia óptima. Desde el Consello da Cultura Galega han recordado que la movilidad y los desplazamientos de la población son uno de los mayores retos para las administraciones, por lo que la planificación es fundamental.
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Estos son los únicos tres municipios de Pontevedra donde se podrá ver el eclipse de Sol del 12 de agosto
La franja de totalidad del eclipse pasará por Galicia. Sin embargo, no atravesará los 313 concellos de la región. De hecho, en Pontevedra, por ejemplo, podrán disfrutar del 100% tan solo tres municipios.
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Los sitios en los que se podrá ver el eclipse parcial en Vigo y el lugar que está prohibido
Los preparativos ya han empezado: desde la venta o reparto de las gafas idóneas para vislumbrar este fenómeno, hasta la difusión del listado de puntos desde los que será seguro verlo. Eso sí, la Xunta ha determinado un enclave en la urbe olívica en el que no será posible.
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Cabo Silleiro acogerá una experiencia única para disfrutar del eclipse solar en Baiona (Pontevedra)
Coincidiendo con esta cita histórica, Magma de Cabreiroá celebrará una experiencia exclusiva en Faro Pequeno, en Cabo Silleiro, Baiona. La jornada contará también con la participación de una especialista en divulgación científica, que acercará a los asistentes las claves del eclipse y explicará el fenómeno de forma accesible y rigurosa.