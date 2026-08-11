La Xunta instalará un cierre en la estación de buses de Vigo para garantizar la seguridad

La Xunta de Galicia ha anunciado que coordinará con el Ayuntamiento de Vigo y con la Delegación del Gobierno las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad en el entorno de la estación de autobuses de la ciudad olívica, ante la presencia continuada de personas sin hogar.

Así se ha acordado en una reunión entre representantes de las administraciones autonómica y local, indicando el Ejecutivo gallego que actuará como administración titular de la infraestructura de transporte con la instalación de un cierre.

Sin embargo, Europa Press recoge que pide apoyo a los servicios municipales y a la Policía Nacional. En concreto, ha recordado al gobierno local que, conforme a la normativa vigente, tiene la competencia para la prestación de atención inmediata a las personas sin hogar presentes en la zona.

"El Gobierno gallego asume su responsabilidad, como administración titular de la infraestructura, restringiendo el acceso a la zona para impedir usos inadecuados y contribuir a una gestión más eficiente de las instalaciones", ha reivindicado la Xunta, que insiste en avisar al Ayuntamiento que le corresponde la atención a las personas en riesgo de exclusión social.

Esta noticia no ha tardado en tener respuesta del Ayuntamiento. La conselleira Yolanda Aguiar ha mandado un audio a los medios de comunicación criticando la "deslealtad" de la Xunta.

"Apela a que son las entidades locales las que debemos hacernos cargo de las personas sin hogar, lo cual es radicalmente falso", ha insistido Aguiar, asegurando que el Ayuntamiento tiene la competencia de la "atención inmediata" de estas personas, pero es el Gobierno gallego quien tiene competencia "exclusiva" de acceso a una vivienda digna.