Los vigueses, listos para disfrutar el evento astronómico del siglo: "Ver el eclipse me parece algo único"

Los vigueses y las viguesas cuentan las horas para observar el primer eclipse de sol en un siglo, que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto. Con las gafas compradas y la localización escogida, aseguran que poder ver este fenómeno meteorológico es "algo único".

Así lo asegura María a Treintayseis, que tiene pensado observar el eclipse desde Vigo. "Como tengo una niña pequeña, quería irme un poquito más lejos, a alguna zona que se viera un poco mejor, pero va a estar complicado", lamenta.

Pese a no tener aún la localización escogida, sí dispone ya de las gafas adecuadas para disfrutar del evento. Además, para su hija tiene listo un dispositivo especial: "Para ella he preparado una caja para verlo mejor y evitar problemas".

"Me encantan estas cosas porque me parece algo único y, aparte, teniendo niños se vive de otra manera", afirma esta vecina viguesa, que tiene pensado acercarse a alguna de las playas de la ciudad para disfrutar de la cita.

Ahora bien, el eclipse en Vigo no es total, ya que la luna ocupará el 99% del disco solar. Será en gran parte de A Coruña y Lugo donde se pueda visibilizar mejor este fenómeno, por lo que muchos vecinos y vecinas tienen pensado viajar al norte el próximo miércoles.

Este es el caso de Samm: "En principio tengo un plan con unos cuantos amigos para ir a verlo. De hecho, hemos comprado las gafas hace poquito". Aún no tiene todos los detalles del viaje, aunque asegura que ha planeado observar el eclipse desde Ferrol.

Esta joven viguesa afirma que el evento le interesa por lo "esotérico" del fenómeno, así como por "lo astronómico". "Hay que aprovechar que nos toque vivir algo así", añade Samm, que asegura tener "ganas" de presenciar el eclipse.

"No me interesa absolutamente nada"

En cambio, los vecinos de mayor edad no se muestran tan interesados en el eclipse. "No me interesa absolutamente nada", afirma José María a los micrófonos de Treintayseis. El miércoles dejará a su esposa e hijo observar el eclipse, y él se quedará leyendo en casa.

"No tengo sensibilidad para estas cosas y me extraña que tanta gente la tenga", afirma este vigués, que en cambio admite que los amaneceres y los atardeceres sí los disfruta. "Me parece que se está vendiendo algo que no está muy justificado. O a lo mejor el problema lo tengo yo", concluye.

Opinión similar mantiene Maricarmen, que explica que verá el eclipse "si le coincide". Esta vecina no irá "a por ello" y, aunque es consciente del daño que puede provocar su observación directa, tampoco comprará las gafas recomendadas.

Recomendaciones de expertos

Utilizar las gafas adecuadas es fundamental para evitar daños graves en la retina debido al eclipse. Mientras el Sol no esté cubierto, no se debe mirar directamente a él sin ellas. Deben llevar marcado el CE, con la ISO 12312-2", explicó a Quincemil el oftalmólogo Carlos Gutiérrez Amorós.

En esta línea, el óptico-optometrista y directivo de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Álex Dubra, advierte de que "la retina no tiene sensores del dolor. Se puede estar quemando por la luz del sol y no vamos a sentir dolor y tampoco calor, por lo que no nos vamos a dar cuenta".

Además, cabe mencionar que no se debe observar el sol con las gafas más de tres minutos. "Yo recomiendo no hacerlo más de un minuto, mientras esté el eclipse parcial. Solo hay una excepción, cuando está la franja de eclipse total, que se podría mirar sin gafas, pero es arriesgado", sugiere Carlos Gutiérrez.

Colectivos más vulnerables como niños y niñas o personas mayores deben extremar sus precauciones. Las mascotas también pueden sufrir daños irreparables en su visión en caso de observar el eclipse, por lo que también recomiendan el uso de gafas para animales si les acompañan a ver el fenómeno astronómico.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: