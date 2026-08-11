Vigo invertirá 50.000 euros en la ampliación del parque infantil de A Miñoca, en Coia

El Concello de Vigo ha adjudicado este martes las obras de ampliación del Parque Infantil de A Miñoca, en el barrio de Coia. Se trata de una inversión de 50.000 euros para incrementar el número de juegos dedicados a los niños y niñas de más de 10 años.

"El parque actual está enfocado para niños menores y, con esta mejora, vamos a hacer que también lo esté para los niños y niñas de más de 10 años", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha avanzado que las instalaciones contarán con dos tirolinas de 32 metros de longitud, aprovechando la pendiente del parque.

Además, Caballero ha sacado pecho de otras actuaciones en parques infantiles de la ciudad. En este sentido, ha recordado los 2.850.000 euros comprometidos para la construcción del macroparque de Finca Matías, entre Travesía de Vigo y A Miñoca.

También ha destacado las actuaciones en la plaza Fernando Elorrieta Rey, donde invertirán un total de 782.000 euros. "Vamos a invertir 1,5 millones de euros en mejorar los juegos, los firmes y los vallados de 65 parques de la ciudad", ha afirmado el alcalde.

"Vamos a hacer una gran acción", ha valorado, así como ha recordado que Vigo cuenta con 16 macroparques infantiles, así como 73 parques biosaludables, cuatro skateparks y siete parques de Calistenia.