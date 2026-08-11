La oposición de Vigo critica las políticas de vivienda de Caballero: "Solo le importa la propaganda"

La oposición de Vigo ha reprochado la falta de medidas en materia de vivienda del gobierno de Abel Caballero. El PP ha criticado la ineficacia de los programas promovidos por el Concello, mientras que el BNG ha propuesto una 'Mesa Local polo Dereito á Vivenda' ante un gobierno municipal que continúa "cruzado de brazos".

La presidenta local del Partido Popular (PP), Luisa Sánchez, ha asegurado que el "programa municipal de compra de viviendas para poner en el mercado del alquiler no arranca". Así, ha señalado que tan sólo tres propietarios han mostrado interés en los siete meses que lleva activa la propuesta.

"Los dueños de apenas tres viviendas de las más de 17.000 que están vacías en la ciudad se han interesado por un plan que establece un máximo de 180.000 euros por inmueble", ha indicado la también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra. Sánchez considera que el plan "no es ambicioso" y que "está fuera de la realidad".

También ha criticado el programa municipal de reforma, que en su primer año sólo concedió una ayuda y este año lleva nueve, según el PP. "El único objetivo del gobierno del señor Caballero es que parezca que hace algo, pero no resolver realmente el problema", ha reprochado la 'popular', que ha recalcado: "Solo le importa la propaganda".

"Tenemos que sumar las 27 viviendas que, recordamos, todavía no han comenzado a edificarse en Esturáns. No llegan a 40 viviendas en total. ¿Es así como va a resolver el gobierno local el problema de la vivienda en la ciudad?", ha cuestionado.

BNG propone una 'Mesa Local polo Dereito á Vivenda'

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado la puesta en marcha de una 'Mesa Local polo Dereito á Vivenda', para reunir a Concello y Xunta de Galicia para activar un "plan de resposta urxente ante a escalada dos prezos e a redución da oferta do alugueiro".

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha alertado de "prezos imposíbeis para a maioría social" y de una "oferta de vivenda para alugueiro continúa a reducirse, con pouco máis de 260 inmóbeis dispoñíbeis". "Queda claro como a especulación segue a engulir o dereito á vivenda", ha afirmado.

En consecuencia, ha criticado la falta de respuesta de las administraciones, tanto de la Xunta de Galicia como del Concello de Vigo. "Unha Xunta de Galiza do Partido Popular que se limita a anuncios e selfies nas vivendas de Navia, e un Goberno municipal de Abel Caballero que continúa cruzado de brazos, é urxente dar unha resposta enérxica", ha señalado.

Por eso, la propuesta nacionalista apuesta por crear una mesa de diálogo entre las administraciones, para tomar "medidas concretas". El BNG ha propuesto ponerla en marcha antes del 31 de diciembre de este año y han defendido que la respuesta debe combinar la movilización de vivienda vacía, el incremento del parque público y la intervención sobre precios.