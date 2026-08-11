Un nuevo episodio de bacterias prohíbe el baño en la playa de Santa Marta, en Baiona (Pontevedra)

Prohiben el baño en la playa de Santa Marta, en Baiona, tras detectarse un nuevo episodio de contaminación microbiológica. Así lo ha anunciado el Concello de Baiona tras recibir los resultados de las últimas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia.

Según explican desde el consistorio local, el resto de los arenales del municipio presentan actualmente una "calidad excelente" de sus aguas de baño, por lo que se mantienen abiertos al baño con normalidad.

El Concello informa de que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los resultados, junto con Augas de Galicia y la empresa GESTAGUA, se están realizando inspecciones y analíticas frecuentes en la playa y el río Baíña, así como en las tajeas y canalizaciones existentes que desembocan directamente en el mar. "Se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo y coordinado de las aguas con el objetivo de detectar cualquier posible vertido", aseguran.