Mondariz (Pontevedra) organiza una experiencia única para ver el eclipse desde los petróglifos de Gargamala

Los concellos de Galicia continúan anunciando experiencias únicas para disfrutar del eclipse de este miércoles 12 de agosto. El Concello de Mondariz (Pontevedra) ha preparado una jornada especial para observar el fenómeno astronómico y descubrir los petróglifos de Gargamala.

La actividad se desarrollará en Campo Redondo y combinará divulgación astronómica, patrimonio arqueológico y observación del cielo nocturno. La propuesta comenzará a las 19:15 horas, con la llegada y el encuentro de los participantes en el enclave, que recibirán una charla divulgativa.

A continuación, se les entregará gafas homologadas para la observación del eclipse y se realizará un recorrido guiado hasta los petróglifos de Gargamala. Así el Concello ofrece una oportunidad para conocer de cerca parte del patrimonio histórico y cultural de la comarca.

El programa continuará con un tiempo libre para que las personas puedan disfrutar de un pícnic en el propio espacio. Ya por la noche, sobre las 22:30 horas, llegará uno de los momentos más especiales: la observación de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más conocidas y esperadas del verano.

"Trátase dunha noite única coa que descubriremos Gargamala dende unha perspectiva diferente" ha asegurado el alcalde de Mondariz, Pablo Barcia. "Primeiro baixo a luz do ceo de agosto e a escuridade da eclipse e logo baixo o espectáculo das estrellas", ha añadido.