Caballero carga contra la Deputación tras el anuncio de las obras en Doutor Carracido: "¿De qué presumen?"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado este martes contra la Deputación de Pontevedra, tras el anuncio de la humanización de la calle Doutor Carracido. El regidor olívico ha señalado que el Concello aprobó el proyecto en octubre de 2025 y, "diez meses más tarde", el ente provincial aún no ha firmado el convenio.

"Para un convenio que se hace en dos semanas, diez meses de retraso", ha denunciado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, que ha asegurado ya podían "tener avanzada una parte importante de la humanización" si la Deputación hubiera aprobado el convenio con anterioridad.

"¿De qué presume la Deputación?", ha cuestionado el alcalde socialista, que defiende que Vigo aporta 85 millones de euros al ente provincial. "¿Y cuánto nos devuelve? Cinco millones y todavía están orgullosos", ha afirmado.

El regidor considera que la Deputación tiene "completamente abandonadas" sus competencias en la ciudad olívica. "Sin la firma de la Deputación no podemos arrancar con la humanización", ha concluido Caballero, que ha recordado que la inversión prevista para la actuación supera los tres millones de euros.

Cabe recordar que la institución provincial aportará cerca del 70 % del presupuesto del proyecto, con aproximadamente 2,2 millones de euros. La Deputación aseguró este lunes que este es un paso más en su compromiso con Vigo, donde tiene comprometidos más de 47 millones de euros.